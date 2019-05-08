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Uyuşturucu ve çalıntı mal satışına 2 tutuklama

Gaziantep'te polisin uyuşturucu satıcılarına ve hırsızlık mallarını bilerek satın alan kişilere yönelik yaptığı operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda çalıntı mal ele geçirildi.

DHA | 08.05.2019 - 09:59..
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Güneş Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen T.K. ve H.Ş.'nin evlerine operasyon düzenledi.

3 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI

Polisler adreslerde yaptığı aramalarda 350 gram esrar uyuşturucu madde satışında kazanıldığı değerlendirilen bin 730 lira ve 20 euro ele geçirdi. Uyuşturucuya ve paraya el koyan polis T.K. ve H.Ş.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

ÇALINTI MALLARA EL KONULDU, TUTUKLANDILAR

Ekipler Güzelvadi Mahallesi'nde de hırsızlık malları bilerek satın alan ve başkalarına satarak gelir elde eden H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 LED TV, 3 laptop, 1 bilgisayar kasası, 1 renkli yazıcı, 1 tablet, 1 laptop ekranı, 1 matkap ve 18 cep telefonu ele geçirildi. Ekipler H.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ve çalıntı mal satışına 2 tutuklama

Uyuşturucu ve çalıntı mal satışına 2 tutuklama

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