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Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA | 09.03.2020 - 17:03..
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Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube  ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile fuhşa teşvikle yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

11 ZANLIDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan P., Mehmet A. ve Ertuğrul B. tutuklandı.

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı

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