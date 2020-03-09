Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile fuhşa teşvikle yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

11 ZANLIDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan P., Mehmet A. ve Ertuğrul B. tutuklandı.

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı