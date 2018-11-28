Uyuşturucu yetiştiricisinden ilginç savunma: Şifa için

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir adreste uyuşturucu yetiştirildiğine dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda evlerin odalarında özel düzenekle kurulmuş alüminyum folya ile kaplı bez dolaplarda bol miktarda kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

YETİŞTİRİLEN UYUŞTURUCULAR İMHA EDİLDİ

Yapılan aramada iki hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaçlar, gübreli toprak, ısı ve nem ölçer gibi malzemeler bulundu. Ele geçirilen uyuşturucular imha edildi.

Evinde esrar yetiştiren şahıs: Ben şifa için esrar ektim VİDEO

"BEN ŞİFA İÇİN ESRAR EKTİM"

Evinde uyuşturucu yetiştirdiği için adliyeye sevk edilen M.Y adliye girişinde yaptığı açıklamalarla kendini savundu. Gazetecilerin neden kenevir ektiniz sorusuna "Ben şifa için esrar ektim, kenevir ektim. Allah'ın ürettiği otu ektim. Eğer bunun bedeli cazaevinde acı çekmekse, çekeceğim" dedi.