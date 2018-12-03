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Uyuşturucudan ölümün ardından operasyon: 7 tutuklama

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan M.Y.'nin ölümünün ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

DHA | 03.12.2018 - 16:41..
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü Kaynaşlı'da M.Y.'nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzce şehir merkezinde ve Kaynaşlı'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve M.Y.'ye olay günü uyuşturucu madde satan, satılmasına aracılık eden, yardım bildirim görevini yerine getirmeyip ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilen A.Ç., M.L., Z.Y., T.G., F.F., E.G. ve U.H. yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan aramalarda 50 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Yardım Bildirim Görevini Yerine Getirmemek' suçundan adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan ölümün ardından operasyon: 7 tutuklama

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