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Uyuşturucuya hayır pankartı taşıdı, bonzai ile yakalandı

Samsun'da 24 yaşındaki genç, aşırı dozda uyuşturucu alıp hayatını kaybetti. Gencin cenazesine elinde pankartla katılan bir kişi ise uyuşturucu ile yakalandı.

DHA | 26.07.2019 - 09:16..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip, uyuşturucu madde kullandı.

AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCU ALDI

Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı, Bahar'ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar'ın kanında, aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı.

Uyuşturucuya hayır pankartı taşıdı, bonzai ile yakalandı

UYUŞTURUCUYA CENAZEDE PANKARTLI TEPKİ

Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar'ın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Bahar'ın ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde 'Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık', 'Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır', 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankartlar açıp, tepki gösterdi.

PANKART TAŞIDI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Uyuşturucudan öldüğü değerlendirilen arkadaşının cenazesinde pankart taşıyanlar arasında yer alan A.Y., ilçede polis ekiplerince yapılan denetim ve kontroller sırasında, Kadıköy Mahallesi'nde boş bir arazide bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Üzerinde sentetik uyuşturucu 'bonzai' ile yakalanan şüpheli A.Y., sorgusu için emniyete götürüldü. A.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuya hayır pankartı taşıdı, bonzai ile yakalandı

DİĞER ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada yaşamını yitiren Hacı Ali Bahar'a ilçede uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla narkotik polis ekiplerince gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme'de tutuklandı.

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