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Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Daha önce uyuşturucu çetesi üyelerini yakalatıp, tutuklatan ve 4 ay önce oğlu öldürtülen muhtarın bir oğlu daha öldü.

DHA | 07.08.2019 - 00:16..
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Diyarbakır'da akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi'nde silahlı çatışma meydana geldi.

Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma,  kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne götürülen Ferhat Yurtçu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtçu'nun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışıp, kaçtığı belirtilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 AY ÖNCE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu'nun, merkez Bağlar ilçesinin Fatih mahallesine son seçimlerde yeniden muhtar seçilen 5 çocuk babası Davut Yurtçu'nun oğlu olduğu belirlendi. Uyuşturucu çetesi üyelerini güvenlik güçlerine yakalattığı iddia edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Delil Yurtçu, 23 Mart'ta bir arkadaşıyla Cemiloğlu Caddesi üzerinde araçta beklerken yanına yaklaşan ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan oğlu Delil'in, uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü ileri süren Davut Yurtçu, tehdit edildikleri gerekçesiyle güvenlik amacıyla evini taşımıştı.

TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Evlerini taşıdıkları sırada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşup, tehdit edildiklerini söyleyen ve bu akşam öldüren Ferhat Yurtçu, şunları söylemişti:
"Yetkililerden ricam bir an önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar


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Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

Uyuşturucuya savaş açan muhtara evlat acısı yaşatıyorlar

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