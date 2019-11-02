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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 14 kişiye ise kullanmaktan işlem yapıldı.

İHA | 02.11.2019 - 08:27..
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı.

3 AY TAKİP YAPILDI

Polis çalışmasında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.A. ve A.K'yı 3 ay takip ederek operasyon düzenledi. Operasyonda satıcı 2 şüpheli ve kullanıcı 9 şahıs yakalandı. 9 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, satış yapan 2 şüpheli emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.A. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KENT GENELİNDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasına devam eden polis, kent genelinde 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 şahsa da uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı.Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden bir miktar esrar ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 kişi tutuklandı

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