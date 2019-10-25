taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7629
Euro
6.3951
Altın
1511.81
Borsa
100341.3
Gram Altın
279.977
Bitcoin
44258.19

Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan doktor görevden men

Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın doktor, görevden uzaklaştırıldı.

İHA | 25.10.2019 - 16:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, pratisyen hekim Elif Ç.'yi durduran narkotik ekipleri, doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Elif Ç. için, valilik tarafından açıklama gecikmedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Doktor hakkında açılan soruşturma sonrası, Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada: “Nazilli Devlet Hastanesi personelinden Dr. E.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun önem ve hassasiyeti dikkate alınarak ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yukarıda adı geçen personel Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan doktor görevden men

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

184
Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

268
Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

322
Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

301
ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

146
Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

191
Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir