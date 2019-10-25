Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan doktor görevden men

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, pratisyen hekim Elif Ç.'yi durduran narkotik ekipleri, doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Elif Ç. için, valilik tarafından açıklama gecikmedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Doktor hakkında açılan soruşturma sonrası, Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada: “Nazilli Devlet Hastanesi personelinden Dr. E.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun önem ve hassasiyeti dikkate alınarak ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yukarıda adı geçen personel Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.