Konya'da küçük çocuğa sarılı uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
UYUŞTURUCUYU ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE SAKLAMIŞ
Suriye uyruklu Fadıl A.'nın kullandığı kiralık araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Fadıl A.'nın ardından otomobilde bulunan 11 yaşındaki oğlu Z.A.'yı arayan polis, çocuğun üzerine sarılmış 138 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
BABA GÖZALTI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA
İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Fadıl A. tutuklandı, oğlu Z.A. ise koruma altına alındı.