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Konya'da küçük çocuğa sarılı uyuşturucu yakalandı

Yol kontrolü sırasında polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, sürücünün yanında bulunan 11 yaşındaki oğlunun üzerine sarılmış 138 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AA | 30.04.2019 - 10:18..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

UYUŞTURUCUYU ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE SAKLAMIŞ

Suriye uyruklu Fadıl A.'nın kullandığı kiralık araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Fadıl A.'nın ardından otomobilde bulunan 11 yaşındaki oğlu Z.A.'yı arayan polis, çocuğun üzerine sarılmış 138 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Konya'da küçük çocuğa sarılı uyuşturucu yakalandı


BABA GÖZALTI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Fadıl A. tutuklandı, oğlu Z.A. ise koruma altına alındı.

Konya'da küçük çocuğa sarılı uyuşturucu yakalandı

Konya'da küçük çocuğa sarılı uyuşturucu yakalandı

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