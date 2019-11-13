Uyuşturucuyu 9 yaşındaki çocuğun çantasında taşıdılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mustafa T. (33) ve Bulgaristan uyruklu imam nikahlı eşi Fılıs H.'nin (28), Van'dan İstanbul'a giderek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi.

Ekipler, şüpheli çiftin İstanbul'dan şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya doğru yola çıktığını tespit etti.

ÇOCUĞUN ÇANTASINDAN BONZAİ ÇIKTI

Otoyolda seyreden otobüsü Adana'ya girişinden itibaren takibe alan polis, otogarda inen çifti, zanlılar Ali K. (22) ve Mehmet Ö. (30) ile buluştukları sırada yakaladı. Yapılan aramada çiftin yanında bulunan 9 yaşındaki kızlarının çantasında, 507 gram bonzai ele geçirildi.

20 BİN LİRAYA KURYELİK

Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı, çocuk haber verilen yakınlarına teslim edildi. Çiftin 20 bin lira karşılığında kuryelik yaptığı, yol masrafı olarak da bin lira aldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mustafa T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.