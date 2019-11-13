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Uyuşturucuyu 9 yaşındaki çocuğun çantasında taşıdılar

İstanbul'dan sentetik uyuşturucuyu 9 yaşındaki kızlarının çantasında Adana'ya getiren çiftin de arasında olduğu 4 kişiden, biri tutuklandı.

AA | 13.11.2019 - 11:14..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mustafa T. (33) ve Bulgaristan uyruklu imam nikahlı eşi Fılıs H.'nin (28), Van'dan İstanbul'a giderek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi.

Ekipler, şüpheli çiftin İstanbul'dan şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya doğru yola çıktığını tespit etti.

Uyuşturucuyu 9 yaşındaki çocuğun çantasında taşıdılar

ÇOCUĞUN ÇANTASINDAN BONZAİ ÇIKTI

Otoyolda seyreden otobüsü Adana'ya girişinden itibaren takibe alan polis, otogarda inen çifti, zanlılar Ali K. (22) ve Mehmet Ö. (30) ile buluştukları sırada yakaladı. Yapılan aramada çiftin yanında bulunan 9 yaşındaki kızlarının çantasında, 507 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucuyu 9 yaşındaki çocuğun çantasında taşıdılar

20 BİN LİRAYA KURYELİK

Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı, çocuk haber verilen yakınlarına teslim edildi. Çiftin 20 bin lira karşılığında kuryelik yaptığı, yol masrafı olarak da bin lira aldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuyu 9 yaşındaki çocuğun çantasında taşıdılar

BİRİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mustafa T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyu 9 yaşındaki çocuğun çantasında taşıdılar

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