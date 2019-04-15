taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7975
Euro
6.5636
Altın
1287.02
Borsa
95980.74
Gram Altın
239.718

Uyuşturucuyu oyuncak ve ceviz kolisine gizlemişler

Van'da kargoya verilmek üzere hazırlanan, içerisinde oyuncak ve ceviz bulunan kolilere gizlenmiş 285 kilo 676 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA | 15.04.2019 - 10:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

OYUNCAKLARA GİZLEDİLER

Yurt dışından getirilen uyuşturucunun Van'dan batı illerine nakledileceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba ilçesinde bir kargo firmasında arama yaptı. Uyuşturucu arama köpeği Lisa'nın da kullanıldığı aramada, İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlanan, içerisinde oyuncak bulunan kolilere gizlenmiş 515 paket halinde 269 kilo 16 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu oyuncak ve ceviz kolisine gizlemişler

ÇEYİZ İÇİ ARASINDA BULUNDU

Uyuşturucuyu kargoya verenlerin yakalanması için çalışma yürüten polis, 45 günlük bir takip sonucu uyuşturucu tacirlerinin Akköprü Mahallesi'nde bir evde bulunduklarını tespit etti. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Ş.K, J.B, Sedat M, S.M, M.M ve N.M. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu arama köpeğinin tepki verdiği kolileri açan ekipler, ceviz içi arasına gizlenmiş 32 pakette 16 kilo 660 gram eroin daha buldu.

Uyuşturucuyu oyuncak ve ceviz kolisine gizlemişler

4 KİŞİ TUTUKLANDI

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.M. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ş.K, J.B, S.M. ve Sedat M. tutuklandı.

Uyuşturucuyu oyuncak ve ceviz kolisine gizlemişler

Uyuşturucuyu oyuncak ve ceviz kolisine gizlemişler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

94
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

415
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

47
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

89
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

253
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

34
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir