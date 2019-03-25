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Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlasalar da işe yaramadı

Zonguldak’ta polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 uyuşturucu zanlısı, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İHA | 25.03.2019 - 11:53..
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’sarımsak operasyonu’ gerçekleştirdi. Uyuşturucu maddeye yönelik yapılan operasyonda, T.K. ve U.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlasalar da işe yaramadı

2 BİN HAP BULUNDU

Yaklaşık bir kilograma yakın uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucu maddeleri, narkotik kopeği ’Dark’ın bulamaması için sarımsaklarla bantladıkları ortaya çıktı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlasalar da işe yaramadı

Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlasalar da işe yaramadı

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