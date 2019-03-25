Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlasalar da işe yaramadı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’sarımsak operasyonu’ gerçekleştirdi. Uyuşturucu maddeye yönelik yapılan operasyonda, T.K. ve U.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 BİN HAP BULUNDU

Yaklaşık bir kilograma yakın uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucu maddeleri, narkotik kopeği ’Dark’ın bulamaması için sarımsaklarla bantladıkları ortaya çıktı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.









