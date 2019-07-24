Uyuyan bebeği korumak isteyen köpek öldü

İnanılması güç olayın adresi Filipinler...

Biri 1, diğeri 4 yaşında olan iki köpek; annelik içgüdüsüyle evin bahçesine giren kobra yılanı ile boğuştu.

HER ŞEY BEBEĞİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN YAŞANDI

Tamamen koruma amaçlı yılana saldıran köpeklerin, tek derdi ise evde bulunan minik bebeğin zarar görmemesiydi.

İki köpeğin bu mücadelesi, evde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınırken, savaştan galip çıkan taraf köpekler oldu.

Uyuyan bebeği korumak için, kobrayla savaşan köpekler İZLE

Bebek korundu, ancak bir süre sonra 4 yaşında olan köpeğin kobra yılanı tarafından ısırıldığı fark edildi. Evde yaşayan aile, köpeği kurtarmak için elinden geleni yaptı, ancak başarılı olunamadı.