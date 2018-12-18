Seni, kayak takımınla birlikte Honşu Adası'nın en kuzeyindeki Tohoku bölgesine kadar götürecek bir sebep lazım. Kayak yapmak söz konusu olduğunda Alpler dururken Uzak Doğu kimin aklına gelir? Dur bakalım... Meraklı gezginleri biraz şaşırtmak, biraz da iştahını kabartmak için radarlarımızı Tohoku’ya çevirdik. Yamaçlarda geçen yoğun bir günün ardından Uzak Doğu'nun kaplıcalarında emekliye ayrılmadan önce, Tohoku'nun pistleriyle tanışalım.

TOHOKU'NUN VADETTİKLERİ: BOL KAR

Tohoku'da kayak yapmak 'ormanda kar banyosu yapmak' gibi bir şey: 6 ayı bulan uzun kayak sezonu, dağ zirvelerini kaplayan beyazın elli tonu, her şeyi açıklıyor olsa gerek. Honşu Adası’da deniz ikliminin etkisinde kalan yamaçları kurutan rüzgâr, ortaya bambaşka bir kayak deneyimi çıkarıyor. Doğal bir sanat galerisini, kayak takımınla geziyormuş gibi hissedeceksin.

Japonya’nın en büyük eyaleti Fukuşima’dayız. Buraya nükleer felaketin sonuçlarını görmeye değil, Tohoku’da kayak yapmaya geldik. Radyasyonun ulaşamadığı yamaçlarda karın tozunu attıracağız biraz. Uzak Doğu coğrafyasının geleneksel bir tablosu var burada. Japonya’da okulların sömestr tatili olmadığı için kayak merkezlerinde çoluk çocuk bir aile izdihamı yok.

Uzun dağ eteklerinden aşağıya doğru Yamadera’da poz veren Risşaku-ji Tapınağı’na; Ou Dağları’nda samuray kalesine ve tabii ki ilginç yemeklerine giden bir kayak planı yaptık. Hiç aklında olmayan bir kayak rotasıyla seni tavlayacağım!

Uzak Doğu’nun kayak fenomeni: Tohoku ViDEO

BİTMEYEN KAYAK SEZONU YAPMIŞLAR

Japonya’da kayak yapma fikrinin en cazip tarafı kuşkusuz uzun kayak sezonu. Grandeco ve Zao’da kayak mevsimi Aralık’tan Nisan’a kadar sürüyor. Yakınlarında bulunan Gassan’da kar o kadar fazla ki, sezon ancak Nisan’da başlayıp Temmuz’a kadar devam ediyor. Tohoku, her mevsim güvenilir kar yağışıyla, tüm beceri seviyelerindeki kayakçıların favorisi. Sadece Japonya'da yaşayabileceğin geleneksel kaplıca deneyimleri de cabası.

Tohoku, Aomori, Iwate, Akita, Miyagi, Yamagata ve Fukushima olmak üzere altı bölgeden oluşuyor. Her biri kendi tadında kayak pistlerine sahip. Kimi jeotermal sularıyla, kimi göl manzarası, kimi ise devasa ağaçlarıyla insanı ikna etmeye yetiyor.

Japonya'da kayak yapmak üç büyükle başlar ve biter: Tipik kayak bölgelerindeki karı deneyimlemek, tarihi kaplıcalarda yorgunluğu atmak ve Uzak Doğu'nun masalsı kasabalarında balık yemek. Bu üçleme Tohoku adeti gibi; her gelenin vazgeçilmez tatil planı. Tohoku hem denizinin hem de dağlarının, her türlü lezzetinin tadını çıkarman için var. Kayak ve snowboard dışında da sunulan sayısız başka aktiviteler için ise biletinin mevsimini değiştirmen yeterli.

ZAO ONSEN'DE ÖNCE KAYAK, SONRA KAPLICA

Japonya'da kayak varsa, Zao mutlaka oradadır. Kendisi Tohoku'nun bir numaralı fenomeni. Yamagata Şehri'nden 30 dakika uzaklıktaki Zao Onsen Kayak Merkezi sene boyunca gerek kaplıcaları, gerek bol karıyla öne çıkıyor. Bu nasıl bir kar bereketidir..! Şöyle uzaktan bir bakınca kar dışında bir şey görmek mümkün değil. Jeotermal suların karla buluştuğu tezatlık insanın bütün derdini tasasını alıyor. Kayak yapanlar bilir, iki günlük kayağın acısı bir ayda çıkar. Kendisi tam bir kaplıca kasabası. İşte tam bu noktada günü otelindeki kaplıcanda bitireceksin. Yorgunluk morgunluk kalmayacak. Şifaları sulara yayılacaksın. Bir İzlanda Blue Lagoon değil ama kendi tarzıyla bambaşka.

Ayrıca Zao'da çocuklar için bir eğlence parkı, aile mekanları ve üst düzey kayakçılar için bir kayak kursu var. Üç kilometrekarelik arazi, 36 teleferik ve 880 metrelik dikey düşüşün yanı sıra becerikli kayakçılar için orta derece, hızlı kayanlar için siyah, yeni başlayanlar için çok sayıda mavi pist sunuyor. ''Yavaş Kayak'' her zaman kusursuz bir piste nasip olmaz. Tahtalarının üzerinde iyiysen, hız sadece senin kontrolünde olacak.

KASABA NEYSE DE, ZAO'NUN HAVASI BİR BAŞKA

Açık konuşmak gerekirse, demode teleferikleri, baz istasyonunun harab yapısı ve lüks otellerin yoksunluğuna bakarsak, Zao Onsen kasabasının çok da iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Yine de, hem turistin hem de benim favorim. Çünkü bu yamaçlar ‘yavaş kayak’ için insanı donatıyor: Bir noktada sıcak salep içip, bir noktada tapınak ziyaret edip, duraklayarak bitmeyen bir kayak zevki yaşıyoruz.

Zao Onsen Kayak Pisti

DOĞAL SANAT ESERLERİYLE KAPLI BİR DAĞ

1925'te açıldığından beri yaz, kış her türlü turizm ihtiyacını karşılayan Zao'nun CV'si bununla da bitmiyor. Zao pistlerini heyecanlandıran bir şey varsa, kuşkusuz buz kaplı devasa ağaçları.

İşte o canavar ağaçlar :)





Macera ve ihtişamın arasında dikkat çeken Zao Onsen Kayak Merkezi'ndeki ünlü kar canavarlarından bahsedelim biraz. ‘’Kar canavarları” olarak bilinen yüzlerce don kaplı ağacın olduğu ve bu muhteşem ortamda, kayak yapmanın ortaya çıkardığı görüntü hoşuna gidecek. Gündüz canavarların etrafında kayak yapıp, gece aydınlandıkça güzelliklerini tekrar hayranlıkla izleyeceksin. Fotoğrafa doyamayacağın bir ortam olduğu da kesin.

Bu da gece manzaran...

APPİ KOGEN

Tohoku'nun en büyük kayak pistine sahip olan bir başka büyük kayak bölgesi de Appi Kogen. Birinci sınıf tesisleri, kaliteli toz karla kaplı yamaçlarıyla her seviyeye uygun pistler sunuyor. Daha klasik, göz kamaştırıcı bir kayak tatili için, Appi Kogen Kayak Merkezi'ni tercih edin.





Yoğun bir süt üretimi bölgesi olarak Appi Kogen, kayak sezonu bittiğinde başka bir yüz göstermeye başlar. Örneğin, çiftliklerinde binicilik, okçuluk ve atlı vagon yolculuklarının keyfini çıkarma fırsatın var. Konjikido altın salonuyla ünlü Chuson-ji Tapınağı, güzel bahçeleriyle ünlü Motsu-ji Tapınağı gibi tapınaklar da dahil olmak üzere, antik Japon geleneğine damgasını vurmuş birçok ünlü yeri görebilirsin.





TAZAWAKO (AKİTA)

Tazawako'daki yollar, Japon standartlarına göre iniş boyunca eğimini koruyor. Yavaşlamayı sevmeyen kısa kayakçıların en sevdiği pistlerden biri. Tazawako, Japonya'nın gelecekteki kayak yıldızlarını ağırlamaya odaklanan ciddi bir eğitim alanı. Başlangıç seviyesi pistlerinden, cesur kayakçıların engebeli pistlerine kadar geniş bir pist haritası var. Tazawako'da altı teleferik var -ki bu sayı yeterli değil- fakat bu engin dağların ıssızlığında sıra bekleme gibi adetler yok. Güzelliği de burada; bütün yamaç sana rezerve edilmiş gibi.

Tohoku bölgesindeki kayak alanlarını bir araya toplarken, her birinin kendine özgü gıda, iklim ve doğal özellikler bakımından önemli farklılıklar sunduğunu fark etmişsindir. İşte Japonya'da kayak yapmanın da avantajı bu. Her birini, kendi pistinde denemelisin. Uzak Doğu kültürünün yaşadığı tek yer büyük şehirler değil. Tazawako Dağı'nın zirvesinden bile tapınaklardan gelen o tütsü kokusunu duyabilirsin.





ALTS BANDAİ (MİNOWA)

Fukishima ilçesinde Tokyo'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeyinde bulunan Alt Bandai orta büyüklükte bir kayak merkezi. Özellikle Snowboardcular arasında popüler olan Alts Bandai, yılda iki kez dünya çapında snowboard yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. Bol karı ve pistleri kayaktan ziyade snowboard tahtası için yaratılmış gibi. Alts Bandai'yi ziyaret ettiğinde toplam 30 kilometre uzunluğunda ve 120 hektarlık bir pist alanı oluşturan 29 parkur (pist) bulacaksın. Çekici olan ise muhteşem göl manzarası ve restoranlarda pişen taze kalamar.

Yamaçların hangi köşesinde olursan ol, manzaran bozulmuyor. İster tam bir acemi ya da süper pro bir kayakçı ol, Alts Bandai tüm kış spor fanatiklerini düşünmüş. Ona göre pislerini hazırlamış. Türkiye'de alışık olduğumuz ayakta telesiki çilesine de çözüm bulmuşlar; buradaki bütün teleskiler kutu asansörler şeklinde otururak hizmet veriyor. Kayak başlangıç noktasına inerken de destek bir ekipman sunuyorlar.





AOMORİ SPRİNG KAYAK MERKEZİ

Aomori, son yıllarda popülerlik kazanmış bir sürü kayak alanına sahip bir merkez. Popüler olmasının bir başka nedeni, yaklaşık altı ay boyunca kayak yapmak mümkün olması. Aslına bakarsan Zao'nun yanında hiç şansı yok. Gerçek bir kayakçının hoşuna gitmeyecektir. Fakat doğal bir ortamda tümsekli kayak tadını çıkarmak isteyen kayakçılar için şiddetle tavsiye edilir. Buradan çıkan balığın tadına doyum olmaz diyorlar. Suşi değil canım, Orkinos'dan bahsediyorum. Japon kültürüne ilgi duyan biriysen, Tohoku'da her anlamda doyacağın kesin.

TOHOKU'DA BULUNAN DİĞER KAYAK MERKEZLERİ

Tüm bu kayak pistleri Tohoku yolculuğunda listeye eklemen gereken ilk hedefler. Bu kayak merkezleri turizm açısından çok daha gelişmiş ve müşteri odaklı çalışan restoran ve otellerle kaplı. Japonya'da, görünürde birçok kayak noktası olsa da çoğu tırt. Elle tutulur olanları yukarıda saydım. Bütçe olarak daha uygun fiyatlı kayak merkezlerini arayacaksan, ucuz kayak merkezlerinin listesini de buraya bırakayım.

Geto kogen, Shizukuishi, Inawashiro, Grandeco, Inawashiro, Hakkoda, Ani ve Aizu kayak merkezleri diğer tercih edilen bölgeler.

KÜÇÜK BİR PORBLEM: TEÇHİZAT

Şimdi az çok Asyalıların küçük bedenlere sahip olduğunu bilirsin. Minyon oldukları için kılık kıyafet ve kayak takımları da aynı doğrultuda küçük oluyor. Ayak numarana uygun veya bedenine tam oturan bir kar pantolonu bulmak için birkaç mağaza gezmen gerekebilir. Kendi malzemelerini götürmek bir başka alternatifin.

NASIL GİDİLİR?

Tokyo'ya oldukça yakın olan kayak merkezlerine ulaşmanın en pratik yolu hızlı tren. Fiyatları da uygun. Özel tur servisleri de var. İnternetten online rezervasyon yapıp bir Asya turizm ile gezersin. Çin yılbaşı 5 Şubat'a denk geldiği için kayak merkezleri dolu olabilir. Nisan'dan Temmuz'a kadar kaydıran Tohoku'ya gitmek için farklı bir ayı da tercih edebilirsin. Yine Hakkoda bölgesinde de, Kasım ayından mayıs ortasına kadar kayak yapmak mümkün