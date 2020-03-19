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Uzaktan eğitim programı açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın programını açıkladı. Açıklanan program, EBA'nın yanı sıra TRT'den de yayınlanacak.

AA | 19.03.2020 - 11:57..
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Uzaktan eğitim programı açıklandı

Koronavirüs sebebiyle okullarda büyük risk altında olan öğrenciler, eğitimlerine örgün eğitime alternatif olarak olarak karşımıza çıkan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)  sistemiyle devam edecek.

UZAKTAN EĞİTİM PAZARTESİ GÜNÜ 09.00'DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı.

Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Bakan Selçuk, uzaktan eğitim derslerinin, 23 Mart Pazartesi 09.00’da başlayacağını söyledi.

Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk, “Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.” dedi.

Uzaktan eğitim programı açıklandı

PROGRAM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk , ilkokul-ortaokul ve liselerin EBA üzerinden alacağı derslerin programını açıkladı.

Desrler EBA ve TRT üzerinden yayınlanacak.

Ders programı şu şekilde;

İLKOKUL

Uzaktan eğitim programı açıklandı

ORTAOKUL

Uzaktan eğitim programı açıklandı

LİSE

Uzaktan eğitim programı açıklandı

FREKANS BİLGİSİ

UYDU: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

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