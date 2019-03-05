Uzay Ajansı'na hayır diyen 138 CHP'li milletvekili

Türkiye'nin "Beka sorunu" konusunu tartıştığı şu günlerde, CHP'den yine çok tartışılacak bir adım geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın duyurduğu bu gelişme, CHP'nin Uzay Ajansı'nın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurması oldu.

Son dakika olarak duyurulan bu gelişmede, 138 CHP'li milletvekili, AYM'ye dilekçe ve imzalarıyla başvuru yaparak Ajans'ı kapattırmak, kararı iptal ettirmek istedi.

İPTAL DİLEKÇESİ

Başvurunun CHP'li 138 milletvekillerince yapıldığı, dilekçelere yansıdı.

Aralarında CHP'nin yönetim kademesinden isimlerin de bulunduğu dilekçedeki milletvekilleri şu şekilde: