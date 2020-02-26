taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1486
Euro
6.6846
Altın
1645.74
Borsa
114336.75
Gram Altın
325.225
Bitcoin
56836.2

Uzay yolculuğu için rekor başvuru

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, uzay yolculuğu için 8 bin civarında rezervasyon aldı.

AA | 26.02.2020 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yakın gelecekte uzay turizminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İngiliz uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in, ilk başarılı test uçuşundan bu yana yaklaşık 8 bin rezervasyon aldığı belirtildi, bilet satışlarını tekrar başlatacağı açıklandı.

KOLTUK FİYATI 250 BİN DOLAR

Şirketten yapılan açıklamada, bugünden itibaren uzay yolculuğu kayıtlarının tekrar kabul edileceği bildirildi.

Uzay yolculuğu için rekor başvuru

İsteyenlerin internet üzerinden 1000 dolar karşılığında rezervasyon yaptırabilecekleri bilgisi verilerek, iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Virgin Galactic Ticari Müdürü Stephen Attenborough, talebin artmasının teşvik edici olduğunu vurguladı.

Uzay yolculuğu için rekor başvuru

Attenborough, 'Uzay Gemisi 2' isimli aracın uçuş hazırlıkları için New Mexico'daki fırlatma üssüne taşındığını, 2 aracın daha yapımına hızla devam edildiğini kaydetti.

8 BİN KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Şu ana kadar yaklaşık 8 bin rezervasyon alan ve 6 kişilik kabinlerde yolcuları uzaya taşımaya hazırlanan Virgin Galactic, 80 kilometre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyor.

Uzay yolculuğu için rekor başvuru

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bulunduğu yüksekliğin iki katı olan bu mesafeden dünyanın büyük bir bölümünün görülebileceği belirtiliyor.

Şirket tarafından 2018 Aralık'ta atmosferde 82 kilometre yüksekliğe çıkılarak uzaya başarılı bir test uçuşu gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Samsung, koronavirüs tespit edilen fabrikasını kapattı
Samsung, Güney Kore'deki fabrikasında koronavirüs tespit edildiğini onayladı.
Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde bilim insanları, ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirdi.
Samsung Galaxy A7 şarj esnasında patladı
Samsung Galaxy A7'nin 2016'da satışa çıkan sürümü gece 01:00 sularında büyük bir gürültüyle alevlere teslim oldu.
Çin, yeni uzay istasyonu inşa etmek istiyor
Çin, 2022 yılına kadar yeni uzay istasyonunun inşasını tamamlamayı hedefliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
271
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
279
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
198
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
214
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
123
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
15
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir