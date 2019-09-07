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Uzaya gönderilen robot Fedor geri döndü

Rusya’nın Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği Fedor isimli insansı robot, 2 haftalık görevini tamamladı.

İHA | 07.09.2019 - 09:51..
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan kozmonotlara yardım etmeyi öğrenmesi amacıyla uzaya gönderilen robot Fedor’un, tüm görevlerini eksiksiz yerine getirdiği belirtildi.

FEDOR TEST EDİLDİ

1.80 metre boyunda, 160 kilogram ağırlığında olan ve uzaya ulaştığı andan itibaren tüm komutları yerine getirebilen Fedor, kozmonotlar tarafından kontrol merkezinden gelen talimatlar doğrultusunda test edildi.

Uzaya gönderilen robot Fedor geri döndü

Kozmonotlar ise tüm testleri başarıyla geçen Fedor’u, Rusya bayraklarıyla uğurladı. Skybot F850 olarak da bilinen Fedor, uzaya çıkan ilk insan olan Rus Yuri Gagarin’in "Hadi Hadi" sözlerini uzaya gönderilirken söylemişti.

Fedor, bu kez uzay istasyonundan ayrılırken ellerini sallayarak, diğer kozmonotlara "Hoşçakalın" dedi.

Uzaya gönderilen robot Fedor geri döndü VİDEO

Dünya'ya dönüş için aracına binen Fedor, 21.14’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılık için harekete başladı. 23.37’de istasyondan ayrılan robot Fedor, Türkiye saatiyle 00.34’te Kazakistan’ın Jezkazgan şehrinin 147 kilometre uzaklığındaki güneydoğu bölgesinde bir noktaya iniş yaptı.

Fedor’un sağlıklı bir iniş yaptığı öğrenilirken, bölgede birçok ekibin hazır bekletildiği öğrenildi.

Uzaya gönderilen robot Fedor geri döndü

Uzaya gönderilen robot Fedor geri döndü

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