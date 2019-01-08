Uzayda bitki yetiştirebilmek için yeni toprak üretildi

Uzayla ilgili çalışmalarına hız veren araştırmacılar, uzayda bitki ve yiyecek yetiştirmenin planlarını yapıyor. Son araştırmalar, bitkilerin, düşük yer çekimi seviyelerinde ve zorlu ortam koşullarında büyümelerini sağlayacak hormonlara nasıl tepki verdiklerini gösteriyor.

AMAÇ, SUDA BİTKİ YETİŞTİRMEK

Araştırmacılar, ileri teknolojik tesislerde lav kayalarından ürettiği suni toprakta bitki yetiştirmeyi başardı. Araştırmanın asıl amacı ise bitkilerin doğrudan suda yetişmesi için bir yol bulmak ve topraktan ziyade su yoluyla besin alışverişi gerçekleştirmek. Gezegenlerdeki topraklar besin yönünden zayıf olduğu için, bu besinleri bitkilere aktarmak oldukça önemli hale geliyor.

YER ÇEKİMİ BÜYÜK BİR SORUN

Çeşitli ülkedeki araştırmacılar bir araya gelerek, uzayda bitki yetiştirmek için çalışmalara başladı. Araştırmacılar, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu, besinleri, gazı ve havayı düzenleyen ileri teknoloji bitki ekicilerini test ediyor. Ekip, bitkilerin özellikle nitrojeni nasıl kullandığını ve mevcut besin seviyelerinin bitkilerin tükettiği su miktarını nasıl etkilediğini araştırıyor. Uzayda bitki yetiştirmenin bir diğer zorluğu da yer çekimidir. Bitkilerin düşük yer çekimine uyum sağladığı mekanizmalar tam olarak anlaşılıncaya kadar, bitkilerin büyümek için yerçekimine ihtiyacı vardır.

SADECE UZAYDA DEĞİL DÜNYADA DA KULLANILACAK

Araştırmacılara göre yeni buluşlar, sadece uzayda değil dünyada da kullanılabilir. Örneğin; besin bakımından zayıf topraklara veya fazla toprağı bulunmayan şehirlere yeni buluşlar uygulanabilir. Uzayda bitki yetiştirebilmek için araştırmacılar çalışmalarına devam ediyor.