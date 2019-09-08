Uzayda kanser hücrelerinin yüzde 80'i öldü

Yer çekimsiz ortamda kalan kanser hücrelerinin öldüğü öğrenildi,

Uzayda sadece 1 gün kalan kanserli hücrelerin yüzde 80'inden fazlası öldü. Alman araştırmacıların bir süre önce başlattığı araştırmanın sonucu da böylelikle onaylanmış oldu.

YER ÇEKİMİNİN KUVVETİ

Yeni araştırmayı yürüten Avustralyalı bilim insanları da bu sonuçlardan sonra dünyada incelenen kanserli hücreleri, uzaya göndermeyi planlıyor. Böylelikle yer çekiminin kanser hücreleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu anlaşıldı.

KANSER VAKALARI UZAYA YÖNLENDİRDİ

Araştırmayı yürüten ve bir biyomedikal mühendis olan Joshua Chou, uzayda yaşanan kemik kaybını incelemek için başlayan bilim insanı etrafında artan kanser vakalarından da etkilenip kanser hücreleriyle ilgili çalışmaya başladı. Kanser için kesin ve tek bir çözüm bulmanın zor olduğunu, herkesin kanser türünün kendine özel olduğunu ve kanser hücrelerinin farklı bünyelere farklı şekilde saldırdığını söyleyen Chou'ya göre yer çekimsizlik araştırması bu konuda çığır açabilir.

24 SAAT İÇİNDE YÜZDE 80'İ ÖLDÜ

Bedenin dört farklı bölgesinden dört farklı kanser tipinin hicrelerini alıp, mikro-yer çekimli ortama koyduklarını ve hücrelerin 24 saat içinde yüzde 80 ila 90 oranında öldüklerini söyleyen Chou, 2020'de kanserli hücre örneklerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi planlıyor.