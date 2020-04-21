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Uzayda yaşamanın insan beynini büyüttüğü ortaya çıktı

Yeni bir çalışma, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotların beyninin büyüdüğünü gösteriyor.

Haber Merkezi |
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Uzayda yaşamanın insan beynini büyüttüğü ortaya çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları üzerinde yapılan yeni bir çalışma, uzayda zaman geçirmenin insan beyninin boyutunun büyümesine neden olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum sadece hacimsel olarak gerçekleştiğinden, zeka seviyesinde herhangi bir değişiklik yaşanmıyor.

Astronotların beyin hacmindeki artış, muhtemelen mikro yer çekiminin vücuttaki sıvıyı etkilemesinden kaynaklandı.

Dünya üzerinde, kalbimiz ve diğer sistemlerimiz kan gibi sıvıları yer çekimine karşı iterek vücudumuzun üst kısımlarına ulaştırabiliyor.

Yer çekimi olmayan Uluslararası Uzay İstasyonu gibi yerlerde ise, kan otomatik olarak vücudun üst kısmına gidiyor. Bu durum; üst vücut ve kafada daha fazla sıvı birikmesine neden oluyor ve yüzde kabarlamalar, bulanık görme ve bunun gibi bazı yan etkiler meydana getiriyor.

astronot

UZAYDA İNSAN BEYNİ BÜYÜYOR

Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesi'nden Profesör Larry Kramer,  manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemini kullanarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan 11 astronotun gittikten önce ve sonraki beyin  görüntülerini karşılaştırdı.

Karşılaştırma sonucunda, uzayda görev yapan astronotların beyin ve beyin omurilik sıvısı hacminde artış olduğu gözlemlendi.

Ayrıca bu hacimsel artışın, astronotlar Dünya'ya inse bile 1 yıl boyunca devam ettiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu nedenle beyindeki değişikliklerin kalıcı olabileceğini de düşünüyor.

Instagram: @eshteknoloji

Uzayda yaşamanın insan beynini büyüttüğü ortaya çıktı

Uzayda yaşamanın insan beynini büyüttüğü ortaya çıktı

Uzayda yaşamanın insan beynini büyüttüğü ortaya çıktı

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