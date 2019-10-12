Uzayda yürüyen ilk insan Alexei Leonov, hayatını kaybetti

1965 yılında Voskhod-2 görevi sırasında uzaydaki ilk yürüyüşü gerçekleştiren ve tarihe, uzayda yürüyen ilk insan olarak geçen Rus kozmonot Alexei Leonov, 86 yaşında öldü.

Yaklaşık 12 dakika 9 saniye süren uzay yürüşü esnasında, aracından 15 metre kadar uzaklaşan Leonov, bu yürüyüş sırasında tam 6 kilo verdiğini açıklamıştı.

Bu başarılı yürüyüşün ardından, Leonov, Sovyetler'in gizli Ay projesinde Ay'a inecek ilk uzay adamı olarak seçildi. Bunun için Ay'a inecek Sovyet uzay aracı LK'yı taklit eden özel bir helikopteri kullanarak eğitim aldı. Ancak Sovyetler Birliği, uzay yarışını kaybetti ve söz konusu Ay görevi iptal edildi.

TESADÜF ESERİ ÖLÜME GİTMEDİ

Leonov, daha sonra ilk uzay istasyonu olan Salyut 1'e gidecek Soyuz 11 ekibine de seçildi. Ancak ekibindeki bir diğer astronotun verem şüphesiyle hastaneye yatmasının ardından, Soyuz 11 yedek ekiple havalandı. Leonov'un ekibi yerine uzaya giden ekipteki üç astronot, Soyuz 11'in dünyaya dönüşü sırasında meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybetti.





Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir Moskova’daki Burdenko Hastanesi'nde tedavi gören Leonov, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ünlü kozmonotun cenaze töreninin, 15 Ekim'de düzenleneceği açıklandı.

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