Uzaydaki astronatlar için 3 boyutlu biftek üretildi

Deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından yazıcıdan çıkarılarak biftek haline getirildi.

400 kilometrelik yolculuktan sonra istasyona ulaşan hücreler, Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla ete dönüştürüldü.

AY VE MARS’TAKİ İLK KOLONİLERE PROTEİN

Rus kozmonotların denemediği et, 3 Ekim'de Dünya'ya gönderildi. Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu, geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu söylüyor. 3D Bioprinting Solutions'un proje müdürlerinden Grigoriy Şalunov, "Bu deney konseptimizin geçerliliğini güçlü bir şekilde kanıtlıyor" dedi. Şalunov, gelecekte uzayın derinliklerinde yapılacak yolculuklar ve Ay ile Mars'taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlamayı umduklarını söyledi.

NASA’DAN UZAY BAHÇESİ PROJESİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, 2015'te yapay ortamda marul üretilmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Ay'ın yörüngesinde dolaşacak bir uzay istasyonunda marul, çilek, havuç ve patates üretilecek bir uzay bahçesi yaratma projesi üzerinde çalışıyor.