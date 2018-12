Kuşbakışı kendine hayran bırakan şehirler

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Şehirler, doğal olarak uzaydan nasıl görünecekleri düşünülerek inşa edilmedi. Ancak bazıları, uydu fotoğraflarında şaşırtıcı derecede muntazam bir görünüm sergiliyor. İşte uzaydan bakması keyif veren şehirler ve onların özellikleri...

IZGARA TİPİ KENTLEŞME: İSPANYA - BARCELONA

Barselona’ya gitmek de, Barselona’da gezmek de o kadar kolay ki, bu konuda hiçbir kaygınız olmasın. Izgara şeklindeki kent planı sayesinde, gezerken düzeni farkediyorsunuz. Barcelona, tamamıyla mimarisi ve enerjisiyle bambaşka bir yer. Ününü 1900’lerden kalma ızgara planlı ilginç şehir yerleşimine borçlu. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan şehirde, dünyada eşi benzeri olmayan yapıları görmeniz mümkün.

Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapan Barselona; Mimar Gaudi‘nin başını çektiği modernizm akımıyla planlanmış ve 1900’lerden kalma ızgara planlı modern bölümü herkesin ilgisini çekiyor. İspanya- Barselona için, Alice Harikalar Diyarı benzetmesini yapabilirim. Adeta bir masal şehri olması, Gaudi‘nin bu güzel şehre bir armağanı.

KENT PLANI RAHAT ETTİRECEK CİNSTEN: ALMANYA - BERLİN

Berlin’de kaldırım ve sokak genişlikleri, İstanbul’dan gelen birisi için net olarak, yer israfı. Neredeyse her sokakta bir küçük çocuk parkı, her semtte bir veya iki tane büyük şehir parkı var. Berlin’de şehir parklarına araba girmiyor öncelikle. En önemlisi bunların hepsinde, her zaman sana yer var. Ortalama bir gün için, ihtiyacın belki on kat fazlasını yapmışlar. Herkesin dışarı çıkmak isteyeceği güneşli bir günde bile parka gittiğinde kimseden yer kapman gerekmiyor. Yapılaşmanın, böyle seyrek ve dağınık tutulmasına binaların çoğunlukla az katlı olması da eklenince, üç buçuk milyonluk bir metropolde değil, çok büyük bir kasabada yaşıyormuşsun gibi oluyor. Bunun iyi sonucu; kalabalıktan ve gürültüden uzak, huzurlu ve sakin yaşam. Kötü sonucu ise bir şeye ihtiyaç duyduğunda, muhtemelen yürüme mesafesinde bulamamak.

GÜZEL HAVALAR: BUENOS AİRES - ARJANTİN

Buenos Aires, Güney Amerika ülkesi Arjantin’in başkenti ve en gelişmiş şehri. Adı İspanyolca'da “güzel havalar” anlamına geliyor. Arjantin’in en büyük kenti olan Buenos Aires’in nüfusu 13 milyona yakın; çok büyük bir şehir. Ülke nüfusunun neredeyse yüzde 40’ı bu kentte yaşamını sürdürüyor.

CETVELLE ÇİZİLMİŞ GİBİ

Şehir, mahalle adı verilen 48 bölgeye bölünmüş durumda. Şehirde sokak, kenar mahalleler dışında yok, cadde ve daha büyük cadde olan bulvarlardan oluşuyor. Cetvelle çizilmiş gibi nizami bir şehir.

Buenos Aires, aralık ile mart ayları arasında yazı yaşıyor ve bu dönemde hava sıcaklığı 24-32 derece arasında seyrediyor. 15 milyonu aşan nüfusuyla Arjantin halkının yüzde 40’ına ev sahipliği yapan kent, cazibesini barrios denilen rengârenk mahallelerinden alıyor. Kendine özgü ritimlere sahip 20’den fazla semtin her biri, şehrin farklı bir yüzünü temsil ediyor. Kentin merkezinde boylu boyunca uzanan 9 Temmuz Bulvarı (Avenida 9 de Julio), 144 metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş bulvarı. Ortasında Obelisk denilen meşhur dikilitaşın yükseldiği bulvarı dik kesen Corrientes Caddesi hemen her saat canlı. Geniş bulvarları ve zarif binalarıyla Paris’i anımsatan Buenos Aires, tam bir şehircilik harikası. Izgarayı andıran şehir planı sayesinde, kaybolmak neredeyse imkânsız.

KUŞ BAKIŞI HAYRAN BIRAKIYOR: FLORİDA - ABD

Şehircilik anlamında çığır açan Amerka Birleşik Devletleri'nin, tüm eyaletleri belli bir plana göre hazırlanmış durumda. Özellikle, Florida’da bulunan bütün evler, neredeyse cetvelle çizilmiş gibi duran sokak/caddelerin etrafına en planlı bir şekilde yerleştirilmiş. Yeşilliğin çok olduğu ova gibi yerlerin yanı sıra çöl ikliminin hakim olduğu topraklarda bile evlerin yanında kesinlikle yeşil alanlara yer verilmiş. Her evin yanında yeşillik mutlaka var.

Genelde yollar dümdüz ve birbirine paralel, şehirler cetvelle çizilmiş gibi kare şeklinde. Aslında burası bölgenin merkezi, toplanma noktası!