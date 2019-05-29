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Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz uzaydan fark ediliyor.

İHA | 29.05.2019 - 12:12..
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Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.

PARKTA GEZENLER FARK EDEMİYOR

AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede çalışmaya başlanıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan projede AK Parti amblemi belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Ancak park kenarında gezenler bunu fark edemiyor. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

"HERHANGİ BİR ŞEYE BENZEMİYOR"

Yapımı devam eden parkta gezen gençler zeminden bakıldığında parkı herhangi bir şeye benzetemezken, AK Parti amblemi şeklinde yapıldığına ise inanamadı. Gençler yaptıkları açıklamalarda, “Güzel bir park oldu. Burada vakit geçirip dinleniyoruz. Ancak herhangi bir şeye benzemiyor. AK Parti amblemine de benzemiyor” dediler.

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz VİDEO


Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz



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