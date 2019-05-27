36 yıl önce Keşiş Dağı'nın eteğine yapılan 176 metre boyundaki Atatürk portresinin silinmeye başlaması üzerine Erzincan Valiliği harekete geçti.

Atatürk portresi, vatani görevini yapan askerler ve Erzincan halkıyla birlikte yeniden yapıldı.

UZAYDAN GÖZÜKÜYOR

Atatürk portresi halen uzaydan görülebilen tek ve en büyük Türk portresi olma özelliği taşıyor.

600 TON TAŞ KULLANILDI

Portre, 1982 yılında Topçu Binbaşı Yılmaz Bahar komutasında ressam Mustafa Aydemir, 17 kişilik teknik ekip, 3 bin gönüllü askerin çalışması sonucu tam bir ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlandı. Atatürk portresinin yapımında 210 ton harç, 600 ton taş, 160 ton kum kullanıldı.

Atatürk portresi el emeğiyle tadilattan geçti ViDEO