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Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

TÜBİTAK'ın ürettiği ve uzayda faaliyetlerine devam eden RASAT, 5 Nisan 2019'da betonların yerleşim alanlarını kapladığı İstanbul'u görüntüledi.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 10:40..
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Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Türkiye'nin mega kenti İstanbul, ülke gündemini belirlemekle birlikte son aylarda kendi geleceğiyle gündem oluyor. Öyle ki, İstanbul'da iptal edilen ve 23 Haziran'da tekrar edilecek seçimin sonuçları merak ediliyor.

YERLİ VE MİLLİ UYDU GÖRÜNTÜLEDİ

İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan seçimin sonuçları tartışılırken; TÜBİTAK'ın ürettiği yerli ve milli uydu RASAT, 5 Nisan 2019'da şehrin üzerinden geçerek fotoğraflar çekti. RASAT'ın çektiği beton içerisindeki İstanbul fotoğrafları, TÜBİTAK UZAY sayfasından paylaşıldı.

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

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