Üzerinde apartman bulunan tarihi hamam restore edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kısmı üstünde 7 katlı apartman bulunan, Osmanlı dönemine ait, şehrin önemli tarihi eserlerinden biri olan, 18. yüzyılın ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan tarihi hamamın, 2016'da başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

ASLINA UYGUN RESTORE EDİLDİ

Hacıhasan Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi'nde bulunan ve İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan, yaklaşık 25 yıl önce üzerine 7 katlı apartman yapılan, 250 metrekarelik Tarihi Yeni Hamam'ın restorasyon çalışmaları, aslına uygun olarak titizlilikle gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi'nce restorasyon çalışmaları için 1 milyon 200 bin lira harcanan tarihi hamam, sergi salonu olarak hizmete açıldı.