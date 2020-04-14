Üzerinde koronavirüs aşısı denenen ilk kişi konuştu

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor.

Başkent Washington'da yürütülen çalışmalarda, geçtiğimiz haftalarda insanlı denemeler başladı.

Jennifer Haller isimli gönüllü, üzerinde muhtemel koronavirüs aşısı denenen ilk insan oldu.

NORMAL BİR GRİP AŞISI

The Telegraph gazetesine konuşan Haller, aşının, normal bir grip aşısı kadar kolay olduğunu söyledi. İlk gün ateş yükselmesi, ikinci gün ise kolunda ağrı hisseden Haller, bunların dışında bir şikayeti olmadığını kaydetti.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ

28 gün arayla iki doz test aşısı yapılmasını ve ardından bir yıl izlenmeyi kabul eden 44 yaşındaki iki çocuk annesi, salgına karşı verilen küresel mücadeleye katkı sağlayabileceğini ve bu nedenle denemelere katıldığını ifade etti.

HAYVAN TESTLERİ UMUT VERİCİYDİ

Mrna-1273 olarak adlandırılan aşının sonuçları, hayvan testleri aşamasında umut verici göründü ve bunun sonucunda aşı ilk kez bir insana uygulandı.

45 SAYFALIK FERAGATNAME İMZALADI

Jennifer Haller, kendisi ve diğer 44 yetişkin katılımcının testlerde yer almadan önce imzalamak zorunda olduğu 45 sayfalık feragatnamede 'bir ton risk' olduğunu söyledi.

Bunların arasında, sonradan solunum yolu hastalığına yakalanma konusunda vücudun daha savunmasız olma ihtimali de yer alıyor.

HALLER, AŞININ BULUNACAĞINA İNANIYOR

Haller, her ne kadar muhtemel bir aşı için 12-18 ay aralığında süreler konuşulsa da bir gün mutlaka tedavi yönteminin bulunacağına inanıyor.