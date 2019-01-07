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Üzerinde uçan drone'u uzaklaştırmaya çalışan Kangal

Sivas'ta Kangal üretim merkezindeki Zorba'nın, drone gördüğünde verdiği ilginç tepkiler..

DHA | 07.01.2019 - 10:35..
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Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen safkan Kangallar, yurt içi ve yurt dışından meraklıların ilgi odağı oluyor.

KORUMA İÇGÜDÜSU EN YÜKSEK KÖPEKLER

Özellikle kış aylarında ırkının bütün özelliklerini sergileyen ve koruma içgüdüsü en yüksek düzeye çıkan Kangal köpekleri yoğun talep görüyor.  'Anadolu Aslanı' ve 'Anadolu Kar Leoparı' olarak nitelendirilen Kangal köpekleri, sahibi ve bulunduğu bölgeyi koruma içgüdüsü en yüksek düzeyde olan köpeklerden biri olarak kabul ediliyor.

Üzerinde uçan drone'u uzaklaştırmaya çalışan Kangal

ZORBA'NIN DRONE'U UZAKLAŞTIRMA ÇABASI

Hüseyin Yıldız'ın işletmeciliğini yaptığı üretim merkezinde yetişen 2.5 yaşındaki 'Zorba' isimli Kangal köpeği, koruma içgüdüsünü farklı bir boyuta taşıdı. Zorba, kendisini görüntülemeye çalışan drone'u uzaklaştırmak için hamle yaptı. Köpeğin bu anları objektiflere yansıdı. Uzman Hüseyin Yıldız, "Kangal köpekleri, tehdit olarak algıladığı her şeye refleks gösterir." dedi.

Üzerinde uçan drone'u uzaklaştırmaya çalışan Kangal



Üzerinde uçan drone'u uzaklaştırmaya çalışan Kangal








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