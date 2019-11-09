Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla kendini vurdu

Van'da, İpekyolu ilçesi Kazımkarabekir Caddesi Eski Cezaevi 1. Sokakta Jandarma kontrol noktasında, üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alındı.

KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ

Evinde de uyuşturucunun olduğunu belirterek, ekiplerle birlikte evine giden şahıs, evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekiplerinin, şahsın kapıyı açması ve teslim olması yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Yapılan uyarılarının ardından polis ekipleri kapıyı kırarak, içeriye biber gazı attı. Bunun üzerine yakalanacağını anlayan şahsın, silahla kendini vurduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yaşamını yitiren şüphelinin, Van Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği belirtildi.