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Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla kendini vurdu

Van’da uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, kendini silahla vurarak yaşamına son verdi.

İHA | 09.11.2019 - 11:33..
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Van'da, İpekyolu ilçesi Kazımkarabekir Caddesi Eski Cezaevi 1. Sokakta Jandarma kontrol noktasında, üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alındı.

KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ

Evinde de uyuşturucunun olduğunu belirterek, ekiplerle birlikte evine giden şahıs, evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekiplerinin, şahsın kapıyı açması ve teslim olması yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla kendini vurdu

SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Yapılan uyarılarının ardından polis ekipleri kapıyı kırarak, içeriye biber gazı attı. Bunun üzerine yakalanacağını anlayan şahsın, silahla kendini vurduğu belirtildi.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla kendini vurdu

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yaşamını yitiren şüphelinin, Van Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği belirtildi.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs silahla kendini vurdu

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