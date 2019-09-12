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Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Bursa'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu ile yakayı ele veren zanlı, emniyetteki ifadesinde "Uyuşturuculardan haberim yok." dedi.

DHA | 12.09.2019 - 14:50..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.E.'yi yolda durdurdu.

Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

HEM UYUŞTURUCU HEM ÇALINTI TELEFON BULUNDU

D.E.'nin yapılan üst aramasında; iç çamaşırına sakladığı 50 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi. D.E.'nin sırt çantasından ise çalıntı cep telefonu çıktı.

Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

"UYUŞTURUCUDAN HABERİM YOK"

'Hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan dosyalarının bulunduğu öğrenilen D.E., gözaltına alındı. D.E.'nin, emniyetteki ifadesinde, ''Telefonu çaldığımı kabul ediyorum; ama uyuşturucudan haberim yok, ben görmedim.'' dediği belirtildi.

Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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