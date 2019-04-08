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Üzerindeki kürkü çalıp, cansız mankeni taciz etti

Kimliği belirsiz kişiler Antalya'daki bir iş yerinin önünde cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çaldı. Şüphelilerden biri, eteğini kaldırdığı mankeni taciz etti.

DHA | 08.04.2019 - 15:15..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Marziye Ç., sabah iş yerine geldiğinde, mağaza önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki kürkün çalındığı fark etti.

ÇOK SAYIDA PARMAK İZİ ÇIKTI

Marziye Ç.'nin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, cansız manken üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ise manken üzerinde çok sayıda parmak izi tespit etti.

Üzerindeki kürkü çalıp, cansız mankeni taciz etti

"MANKENDEN İĞRENDİM"

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince şok yaşadığını anlatan Marziye Ç., hırsızlığın yanı sıra mankene 'taciz'de bulunulduğunu gördüğünü söyledi. Marziye Ç., "İş yerinin önünden geçen 4 kişi önce mankeni bulunduğu yerden çıkarıyor, ardından mankenin üzerinde bulunan 400 lira değerindeki kürkü çalıyorlar. Birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Bunlardan 3'ü, köşede beklerken biri, eteğini kaldırdığı mankene uygunsuz hareketler yapıyor. Kürkün parası önemli değil ama insanlığımdan utandım. Yaşananlar yüzünden mankenden iğrendim, artık dışarı koymayacağım." diye konuştu.

Üzerindeki kürkü çalıp, cansız mankeni taciz etti

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Şüphelilerin hırsızlık ve cansız mankene 'taciz' anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelilerin, önce kilidini açtıkları fanus içindeki mankeni çıkardığı, fotoğraf çektirdikten sonra üzerinde bulunan kürkü aldığı, içlerinden birinin de eteğini kaldırdığı cansız mankeni 3 kez öptüğü ve daha sonra 'taciz' ettiği görüldü.

Üzerindeki kürkü çalıp, cansız mankeni taciz etti

Polis, şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Üzerindeki kürkü çalıp, cansız mankeni taciz etti

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