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Üzerine kaya parçası düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da oyun oynarken talihsiz bir kazaya kurban giden 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA | 23.05.2019 - 09:36..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki evlerinin yakınındaki tepelik arazide kayaların üzerinde oyun oynayan 6 yaşındaki Eyyüp Beyazsaç, dengesini kaybederek düştü.

Yerinden oynayan kaya parçası da küçük çocuğun üzerine devrildi.

KAYANIN ALTINDA KALDI

Beyazsaç’ın çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri tarafından kayanın altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil Servis'te tedaviye alınan Beyazsaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beyazsaç'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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