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Üzerine kaynar su dökülen kediler öldü

Antalya'da iki sokak kedisinin ölümü üzerine ayağa kalkan mahalleli, şikayette bulundu. Soruşturma sürüyor.

AA | 01.08.2019 - 14:57..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisinin öldüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

KAYNAR SU İLE ÖLDÜRDÜLER

Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak Kepez Belediyesi veterinerlerinden yardım istedi. Veterinerlerin yaptığı ilk incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürülmüş olabileceği belirtildi.

Üzerine kaynar su dökülen kediler öldü

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Kedilerin öldürülmesi nedeniyle dört mahalle sakininin şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü.

Sokak kedileri kaynar su dökülerek öldürüldü İZLE

Mahalle sakinlerinden Pınar Kara, kedileri görünce çok üzüldüğünü söyledi. Kedilerin kimseye zararı olmadığını, mahalle olarak düzenli beslediklerini aktaran Kara, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir yıldır kediler burada öldürülüyor." dedi.

Üzerine kaynar su dökülen kediler öldü

"5-6 KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Asiye Sarıca ise kedilerin ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Son 1 ayda 5-6 kedi öldürüldü. Ya zehirlenerek ya taş atılarak ya da kaynar su dökülerek öldürüldü. Bunları yapanların cezasını çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

Üzerine kaynar su dökülen kediler öldü

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