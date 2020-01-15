Üzerine kaynar su dökülen minik Merve hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı'ya bağlı Yeşilyurt köyünde, Halil Demirer ile dini nikahlı eşi Gönül U.'nun kızları Merve Demirer, vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Doktorların ilk müdahalesinin ardından önce Ereğli'ye ardından da İstanbul'a sevk edilen küçük kız, bir gün sonra hayatını kaybetti. Jandarmanın ifadesini aldığı anne Gönül U., bulaşık yıkamak için soba üzerinde kaynattığı sıcak suyun kızının üzerine döküldüğünü söyledi. Gönül U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Merve Demirer ise köyünde toprağa verildi.
ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK
Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Demirer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Küçük kızın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.