1 25 ilkokul öğrencisine istismara 300 yıl hapis talebi Antalya'da 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin yargılandığı davada 300 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2 Komünist başkanın belediyesinde hesaplara bloke konuldu Tunceli Belediyesi, 10 milyon 64 bin TL'lik prim borcu yüzünden çalışanlarına maaş ödeyemiyor.

3 Yabancılara konut satışında 2019'da rekor kırıldı Yabancılara konut satışı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında artarak, 45 bin 483'e ulaştı. Yabancı müşteride ilk sırada Iraklılar var.

4 Üzerine kaynar su dökülen minik Merve hayatını kaybetti 3 yaşındaki Merve, annesinin soba üzerinde kaynattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yaşamını yitirdi.

5 Ali Koç: Bu Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şike kumpası davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Herkesin sustuğu dönemde Fenerbahçeliler takımına ve devletine sahip çıktı" dedi.

6 Trump Kasım Süleymani’ye küfretti Seçim mitinginde, öldürülen İranlı komutanı hedef alan Trump, Süleymani’nin bombalar sebebiyle kolunu ve bacağını kaybeden yüzlerce insanın kaybından sorumlu bir "o…… çocuğu" olduğunu söyledi.