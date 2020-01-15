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Üzerine kaynar su dökülen minik Merve hayatını kaybetti

3 yaşındaki Merve, annesinin soba üzerinde kaynattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 15.01.2020 - 16:09..
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Zonguldak'ın Alaplı'ya bağlı Yeşilyurt köyünde, Halil Demirer ile dini nikahlı eşi Gönül U.'nun kızları Merve Demirer, vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların ilk müdahalesinin ardından önce Ereğli'ye ardından da İstanbul'a sevk edilen küçük kız, bir gün sonra hayatını kaybetti. Jandarmanın ifadesini aldığı anne Gönül U., bulaşık yıkamak için soba üzerinde kaynattığı sıcak suyun kızının üzerine döküldüğünü söyledi. Gönül U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Merve Demirer ise köyünde toprağa verildi.

Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü -1

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK

Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Demirer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Küçük kızın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

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