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Üzerine televizyon düşen bebek öldü

Mardin'de bir bebek, üzerine televizyon düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA | 20.05.2019 - 03:05..
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde üzerine Televizyon düşen bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre ilçeye bağlı Büyükkardeş Mahallesinde evinde oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek Küçük, ağır yaralandı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan bebek yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Küçük bebeğin cenazesi Nusaybin Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca yapılan ilk otopsiden sonra detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma soruşturma başlattı.

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