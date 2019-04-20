taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8095
Euro
6.54295
Altın
1275.805
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.352

Üzerine yem çuvalları devrilen işçi öldü

Konya'da çalıştığı fabrikada perşembe günü üzerine yem çuvalları devrilen işçi Murat Ünlü (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 20.04.2019 - 10:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Olay, Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan yem fabrikasında meydana geldi.

YEM ÇUVALLARININ ALTINDA KALDI

Evli ve 4 çocuk babası işçi Murat Ünlü, kamyona yem yüklemeye başladı. Ancak bu sırada devrilen yem çuvallarının altında kaldı. Ağır yaralanan Ünlü, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

Üzerine yem çuvalları devrilen işçi öldü

KURTARILAMADI

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Ünlü, dün akşam hayatını kaybetti. Murat Ünlü'nün cenazesi, Hacıveyis Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

497
Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 10 talimat

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 10 talimat

228
Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

232
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

247
Tanklar YPG karargahını imha etti

Tanklar YPG karargahını imha etti

109
Poroşenko ve Zelenskiy, 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

Poroşenko ve Zelenskiy, 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

23
ABD: Türkiye Patriot alırsa güvenlik endişemiz kalmaz

ABD: Türkiye Patriot alırsa güvenlik endişemiz kalmaz

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir