Uzlaşmak için gittiği ofiste elinden vuruldu

İstanbul Beylikdüzü’nde ortak olan Fatih Ç. ile Nusret D. kendilerine borçu olan Turan Ö.’yü uzlaşmak için ofislerine çağırdı.

PARA İSTEYEN ORTAKLAR, ADAMI DARBETTİ

Turan Ö. kendisini yalnız bırakmak istemeyen oğlunu da yanına alarak, uzlaşmak için ofise gitti. Ofiste bir süre sonra alacak-verecek yüzünde tartışma başladı. Bir an önce borcunu ödenmesini isteyen ortaklar Fatih Ç. ile Nusret D., olumsuz yanıt alınca Turan Ö.’yü darbetmeye başladı.

OĞLU DA ŞAHİT OLDU

Önce silahın kabzasıyla kafasına darbeler alan Turan Ö., daha sonra ortaklardan birinin silahında çıkan kurşunun eline isabet etmesi sonucu yaralandı. Bu sırada Turan Ö.’nün 25 yaşındaki oğlu, bu dehşet dakikalarına tanık oldu. Babasının vurulduğunu gören oğlu, bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan ortaklar, baba ile oğlu ofisin dışına çıkarıp, ortadan kayboldu.

ELİNİ DELİP GEÇTİ

Rezidansta bulunan görevliler, sesi duyup olayın yaşandığı yere gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Turan Ö.'yü hastane kaldırdı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından kurşunun Turan Ö.’nün elini, delip geçtiği öğrenildi. Hayati tehlikesi olmayan adam, kontrol altına alındı. Polis ekipleri, iki ortağı yakalamak için çalışma başlattı.