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Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuşun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA | 11.09.2019 - 16:46..
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Şanlıurfa'dan Diyarbakır yönüne giden 25 yaşındaki Uzman Çavuş Ozan Can Erdem’in kullandığı 21 GK 103 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLADI

Kazada sürücü Erdem, otomobilin camından çıkarak refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman Çavuş Erdem'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

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