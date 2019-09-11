Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa'dan Diyarbakır yönüne giden 25 yaşındaki Uzman Çavuş Ozan Can Erdem’in kullandığı 21 GK 103 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLADI

Kazada sürücü Erdem, otomobilin camından çıkarak refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman Çavuş Erdem'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.