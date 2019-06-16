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Uzman çavuş ve eşi evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

İHA | 16.06.2019 - 15:52..
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Yasin Delibaşı, bugün mesaiye gitmedi. Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, öğle saatlerinde Delibaşı'nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine gitti.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Eve giren askerler, Münevver Delibaşı'nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı'nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Uzman çavuş ve eşi evde ölü bulundu

Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı'nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yasin Delibaşı'nın cinnet geçirip eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Uzman çavuş ve eşi evde ölü bulundu

Uzman çavuş ve eşi evde ölü bulundu

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