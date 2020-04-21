Uzman Doktor Ender Saraç’tan önemli açıklamalar

Bu konu için Uzman Doktor Ender Saraç açıklamalarda bulundu ve bağışıklık sistemini güçlendirici takviyelerin sağladığı imkanlardan bahsederek tavsiyelerde bulundu.

Nedir bu tavsiyeler?

Propolis, kudret narı, kara mürver, yıldız anasonu, beta glukan, portakal gibi içerisinde doğal vitaminler ve C vitamini bulunan gıdalar kullanarak ALC Vitamin bağışıklık sistemi güçlendirici, vücudu takviye edici doğal vitamin kapsülleridir. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına almış bu pandemi döneminde, bağışıklık sistemimizi her zamankinden daha güçlü tutmalıyız.

ALC Vitamin;

Sabah akşam ayrı kullanılan ve içerisinde bulunan propolis, kudret narı, kara mürver, yıldız anasonu, beta glukan, portakal ekstresi ve C vitaminleriyle beraber içerisinde bulunan doğal vitaminler, sindirim sisteminizi destekler. Reflü, ülser, astım, akıntı, nefes darlığı, öksürük gibi vücudunuzun bağışıklık sistemini çökmesini sağlayabilecek birçok şeye karşı antioksidandır.

ALC Vitamin nedir?

ALC Vitamin bağışıklık sistemi güçlendirici, vücudu takviye edici doğal vitamin kapsülleridir.

ALC Vitamin, sabah akşam kullanım formatında hazırlanmış sabah içeriğinde propolis ve kudret narı; akşam içeriğinde ise yıldız anasonu, kara mürver, beta glukan, portakal ekstresi, vitamin C ve vitamin D bulunmaktadır.

ALC Vitamin nasıl kullanılır?

ALC Vitamin, sabah ve akşam kapsüllerinden günlük 1 adet yani toplamda 2 adet tok karnına bir kapsül alarak bol su ile beraber içilir.









