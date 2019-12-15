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Uzman erbaşlar özlük hakları için Ankara'dan seslendi

Uzmanlar Federasyonu üyeleri, uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle, Ankara'da eylem yaptı.

DHA | 15.12.2019 - 08:45..
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Uzman erbaşlar, Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanarak, özlük hakkı talebinde bulundu.

Grup adına konuşan Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, sözleşmeyle görev yapan uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Uzman erbaşlar özlük hakları için Ankara'dan seslendi

'UZMANLAR DA DAHİL EDİLSİN' TALEBİ

Mesleği askerlik olan görevini üstün bilinçle yapan bir askerin mesleki güvenceyle ilgili kaygı duymaması gerektiğini kaydeden Tilkici, uzman çavuşların çalışma, izin, sicil, nöbet ve sağlık yönetmelikleri ile mesleki güvencelerinin olmadığını, uzmanlara sınıf değişikliği imkanının getirilmesi gerektiğini söyledi. Tilkici, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğinin düzenlenmesi, hastalıklar çizelgesine uzman erbaşların da dahil edilmesi talebinde bulundu.

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