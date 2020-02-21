taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1211
Euro
6.6175
Altın
1639.31
Borsa
116970.34
Gram Altın
322.819
Bitcoin
60082.16

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

2 bin 237 uzman erbaş, bugün yeminlerini ederek mezun oldu.

AA | 21.02.2020 - 17:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen asayiş kursuna katılan 2 bin 237 uzman erbaş mezun oldu.

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

Komutanlıkta düzenlenen 30'uncu Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kursu Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti VİDEO

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törende yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi ve görevlerini hatırlatarak, öğütlerde bulundu.

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

PKK İLE MÜCADELEYE DEVAM

Jandarma teşkilatının çalışmalarından bahsederek her zaman halkın yanında olduklarını belirten Çetin, görevlerini eksiksiz yerine getirme gayretinde olduklarını ifade etti.

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

Her türlü şer unsurlarına karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Arif Çetin, mücadelelerinin, başta dağlardaki PKK'lı teröristler olmak üzere bütün teröristlere karşı ülkenin her karış toprağında devam edeceğini kaydetti.

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti

İlginizi Çekebilir
İzmir'de 4 bin adet kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi
Bir iş yerinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 48 adet cep telefonu aksesuarı bulunurken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Varank, yerli elektrikli tren için tarih verdi
Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak.
Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüşerek, koronavirüs ile ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesini kararlaştırdı.
Ceren Damar davasında karar çıktı
27 yaşındaki araştırma görevlisi Ceren Damar'ı öldüren sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan İdlib'deki durumu değerlendirdi
Erdoğan İdlib'deki durumu değerlendirdi
279
Polislerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı
Polislerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı
393
Acun Ilıcalı, dede oluyor
Acun Ilıcalı, dede oluyor
72
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
485
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
258
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
60
Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı
Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı
121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir