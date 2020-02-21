Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen asayiş kursuna katılan 2 bin 237 uzman erbaş mezun oldu.

Komutanlıkta düzenlenen 30'uncu Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kursu Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uzman erbaşların mezuniyet töreni gerçekleşti VİDEO

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törende yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi ve görevlerini hatırlatarak, öğütlerde bulundu.

PKK İLE MÜCADELEYE DEVAM

Jandarma teşkilatının çalışmalarından bahsederek her zaman halkın yanında olduklarını belirten Çetin, görevlerini eksiksiz yerine getirme gayretinde olduklarını ifade etti.

Her türlü şer unsurlarına karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Arif Çetin, mücadelelerinin, başta dağlardaki PKK'lı teröristler olmak üzere bütün teröristlere karşı ülkenin her karış toprağında devam edeceğini kaydetti.