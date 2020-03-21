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Uzman hekim adayları, koronavirüse karşı 3 ay görevde

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek.

AA | 21.03.2020 - 06:31..
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Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, 26 Nisan 2014 tarihli yönetmeliğin 11. Maddesinin "Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez." şeklindeki 4.fıkrasına ek yapıldı.

Uzman hekim adayları, koronavirüse karşı 3 ay görevde

OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLARDA GÖREV ALACAKLAR

Buna göre, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Ayrıca, bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

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