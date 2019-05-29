Uzmanlar, çocukların internet güvenliği için ebeveynleri uyarıyor

Günümüzde bir hayli artan internet kullanımı bazı önemli sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle hemen hemen her çocukta bulunan akıllı telefonlar internetle birleşince bu sorunlar daha da büyük sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar ise çocukların internetteki güvenlikleri açısından ebeveynlere büyük işler düştüğünü söylüyor.

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, AA muhabirine, arama motorlarındaki güvenlik risklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Demirel, ebeveynlerin çocukların internette arama motorlarından ulaşabileceği zararlı içerikler konusunda dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Çocukların rahatsız edici içeriklere maruz kalmaması için arama motorlarının gerekli güvenlik ayarları ve filtreleri yapılmalı." ifadelerini kullandı.

!ARAMA SONUÇLARI HER ZAMAN İSTENİLENİ GÖSTERMİYOR'

Arama sonuçlarının her zaman istenilen ve ihtiyaç duyulan bilgiyi göstermediğine dikkati çeken Demirel, art niyetli kişilerce aramaların manipüle edilerek, internet kullanıcılarının yanıltıcı ve uygunsuz sitelere yönlendirilebildiğini söyledi.

Demirel, "Yalan ve gerçeği yansıtmayan haberler, arama sonuçlarında üst sıralarda listelenebiliyor. Çocuklar, şiddet ve uygunsuz içerikler barındıran, yasal olmayan internet sitelerine yönlendirilebiliyor." diye konuştu.

UYGUNSUZ ÇİZGİ FİLMLERE DİKKAT

Arama motorlarının, çocuklar için sakıncalı içeriğe ulaşma konusunda birçok risk taşıdığının altıni çizen Demirel, son zamanlarda uygunsuz içerikli çizgi filmlerin, arama motoru sonuçlarında çocukların karşısına çıktığını belirtti.

Demirel, çocukların arama motorlarından ulaşabileceği içeriklere karşı ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak, "Çocukların rahatsız edici içeriklere maruz kalmaması için arama motorlarının gerekli güvenlik ayarları ve filtreleri yapılmalı." ifadesini kullandı.

"Bütün arama motorları gerekli ayarları yapmanıza olanak verir. Bu ayarlar yapılmadığı takdirde çocuklar arama sonuçlarının yönlendirdiği sitelere girerek, reklamlar aracılığıyla şiddet içerikli oyunlara ve uygunsuz sitelere yönlendirilebilir. Diğer taraftan, internet sağlayıcılar her ne kadar rahatsız edici içerikleri önlemeye yönelik filtreler ve kontrol yazılımları sunsalar da çoğu zaman bu çözümler etkili olmayabiliyor." ifadelerini kullanan İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, çocukların internet güvenliğini sağlamada ebeveynlere büyük işler düştüğünü bir kez daha vurguladı.

Günümüzde birçok internet sağlayıcısının güvenli internet hizmeti bulunuyor. Eğer siz de çocuğunuzun internet güvenliğinden endişe ediyorsanız güvenli internet kullanarak çocuklarınızı internette bulunan tehlikelerden koruyabilirsiniz.

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