Uzmanlar uyardı: 5G hava tahminlerini zorlaştırabilir

Günümüzde birçok ülke, kendi 5G altyapısı için çalışmalarına devam ederken; bu teknoloji, kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek internet sunmayı vadediyor.

Şu ana kadar 5G ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bazı uzmanlar, bu teknolojinin yüksek radyasyon nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileyeceği görüşünde birleşirken, Avrupa Birliği ise bu teknolojinin çok fazla güvenlik sorunu yaratacağını açıklamıştı.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ DE ZORLAŞABİLİR

Federal İletişim Komisyonu (FCC), geçen yıldan bu yana 5G için kullanılan 24 GHz bandına erişimi destekliyor. Ancak bilim insanları bu frekansın, atmosferik koşullar hakkında veri toplamak için kullanılan 23.8 GHz bandına çok yakın olması nedeniyle oldukça endişeli.

Hava durumu tahminleri için kullanılan 23.8 Ghz bandının yakınında çok sayıda 5G kullanan cihaz olması, hava durumu tahmini için kullanılan ekipmanların çalışmasına da müdahale edebilir.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) şefi olan Dr. Neil Jacobs; geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, 5G'nin hava durumu tahminlerine zarar vereceğini belirterek, ''5G'nin kullandığı 24 Ghz bandı, hava durumu tahminleri için yüzde 77 oranında veri kaybına neden olacak. Bu da hava durumu tahminlerinin doğruluğunu yüzde 30 oranında azaltacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

ABD 40 YIL GERİYE GİDECEK

Dr Jacobs, tahmin doğruluğundaki bu azalmanın ABD'yi ne kadar geriye götüreceğine değinerek, ''Tahmin doğruluğumuzun bugün olduğundan yüzde 30 daha az olduğunu düşünürsek ABD hava tahmini konusunda 1980 yılına gerileyecek.'' açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan ABD'li senatörler Ron Wyden ve Maria Cantwell, Federal İletişim Komisyonu ile iletişime geçerek, 24Ghz bandındaki tüm lisanların iptal edilmesi gerektiğini, aksi halde hava tahminlerinin zorlaşacağını belirtti.

Senatörlerin Federal İletişim Komisyonu'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi: ''Federal İletişim Komisyonu birçok uyarı ve riski görmezden gelip, şu anda takip ettiği yolu izlemeye devam ederse; Amerikan ulusal güvenliğine, Amerikan endüstrilerine ve Amerikan halkına ciddi zararlar verebilir.''

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