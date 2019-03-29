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Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza stres oyuncağı almayın

Son dönemlerde bir akım haline gelen stres oyuncakları, çocukları asosyal hale getirerek gelecekteki yaşantılarını da olumsuz yönde etkiliyor.

İHA | 29.03.2019 - 10:28..
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Çoğu ebeveyn, iş ortamının yorgunluğu dolayısıyla evde geçirdikleri vakti dinlenmeye harcıyor ve çocukları tablet, bilgisayar, cep telefonlarıyla baş başa bırakıyor.

Kapalı alanlarda teknolojik aygıtları kullanarak vakit geçiren çocukların stres oranı artıyor. Son dönemde neredeyse her çocuğun elinden düşmeyen stres oyuncaklarına yönelim de bu yüzden.

PSİKOLOJİK SORUNLAR OLUŞUYOR

Kişiye ait olarak üretilen ve birden fazla kişinin oynayamadığı bu oyuncaklarla geçirilen vaktin ilerleyen zamanlarda iletişim sorunları ve dikkat eksikliği gibi önemli problemlere neden olabileceğine değinen uzmanlar, “Önceden daha fazla dışarı çıkıp oynardık. Şimdiki çocuklara baktığımızda dışarı çıkıp oynamaları çok daha zor, kapalı alanda kalıyorlar, dışarıya aileler tarafından çok fazla gönderilmiyorlar. Onun dışında kör ebe, yağ satarım bal satarım gibi çocukluktan gelen oyunlar bizim birtakım şeylerimizi geliştirirken, şuan ki çocuklarda bunları oynayamadıkları için daha fazla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu oluyor." şeklinde konuştu.

STRES TOPLARININ STRESİ GİDERDİĞİ YOK

Uzmanlar, stres topu, stres çarkı, slime gibi malzemelerin stres giderme ve rahatlatma gibi niteliklerinin olmadığına değiniyor. Çocukların stres kontrolünü öğrenmemeleri durumunda ciddi sıkıntılarla karşılaşabileceklerinin altını çiziyorlar.

Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza stres oyuncağı almayın

Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza stres oyuncağı almayın

Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza stres oyuncağı almayın

Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza stres oyuncağı almayın

Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza stres oyuncağı almayın

Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza stres oyuncağı almayın

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