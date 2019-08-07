Uzmanlardan özel okulu iyi sorgulayın tavsiyesi

Çocuklarının geleceği için bir yanda cep yakan eğitim ücretleri arasında sıkışıp kalan ailelere, eğitimci İbrahim Taşel’den uyarı geldi. Taşel, ailelere "okul seçiminde dikkatli olun, ucuz okulları iyi sorgulayın" çağrısında bulundu.

"UCUZ OKUL KALİTEDEN TAVİZ VERECEKTİR"

Taşel, "Devlette bile bir öğrencinin yıllık maliyeti 8 bin lirayken, özel okulda bu rakam 13-14 bin lirayı bulur. Bunların altında bir ücretle öğrenci alan okullar mutlaka sorgulanmalı, çünkü kaliteden taviz verecek demektir". diye konuştu.





"ÇOCUĞUNUZA YATIRIM YAPIN"

İbrahim Taşel, ailelerin çocuğuna bırakacağı en büyük mirasın iyi bir eğitim olduğunu söyledi. Çocuklarını özel okullara gönderen ailelerin bu işi bir masraf gibi algılamamasını isteyen Taşel, ailelerin “çocuğuma yatırım yapıyorum" diye düşünmesinin çok daha doğru olacağının altını çizdi.



