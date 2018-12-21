Uzmanlardan yarıyıl tatilinde ödev uyarısı

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye’de öğrenciler haftada ortalama 25.9 saat, Almanya’da 25.5 saat ve Finlandiya’da ise 24.2 saatlerini okulda geçiriyor.

OKULDA BULUNMA SÜRELERİ

Okulda bulunma süreleri açısından büyük farklılıklar olmasa da okul dışında ev ödevi ve kurslara ayrılan süre konusunda ciddi farklılıklar olduğunu belirten İletişim Bilimleri ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, "OECD ülkeleri ortalamasına göre bir öğrenci ödev ve kursları kapsayan okul dışı öğrenme süreçlerine ortalama 17.1 saat ayırırken, bu rakam Türkiye’de 24.5 saat, Almanya’da 11, Finlandiya’da ise 11.9 saat olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

OKUL VE EV ÖDEVLERİNE AYRILAN ZAMAN

Balkaş Erdoğan, "Türkiye'de okulda ya da okul dışında öğrenmeye ayrılan sürenin, her 1 saati PISA testindeki 8,3 matematik puanına karşılık gelirken, Almanya’da 13,8 ve Finlandiya’da 14,2 puan ediyor. Bu durum, okul ve ev ödevlerine ayrılan sürenin başarıya etkisi konusunda tartışmaları da beraberinde getiriyor" diye konuştu.

ÖDEV ARTTIKÇA BAŞARI DÜŞÜYOR

Uluslararası Matematik ve Fen Trendleri Araştırması (TIMSS) sonuçları incelendiğinde ise Türkiye’de matematik dersi için 3 saat ve daha fazla ödev yapan öğrencilerin, ortalama başarı puanı 466 iken 45 dakikadan az zaman ayıran öğrencilerin ortalama başarı puanının ise 487 olduğu göze çarpıyor.





OKULDA ÖĞRENİLENLER ÖDEVDEN DAHA ETKİLİ

Ev ödevlerinin 2014 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kademeli olarak azaltıldığını belirten Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, "Ülkemizde yapılan araştırmalar, okulda öğrenilen bilgilerin ödevlerden daha etkili olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



